IMAGINI INEDITE. Un bărbat fără mască a fost luat la palme de o femeie, în autobuz Un barbat aflat intr-un autobuz din Cluj-Napoca a fost palmuit de o femeie, pentru ca nu purta masca de protecție. Barbatul a inceput sa țipe la calatori spunand ca este vaccinat anti-Covid. El a inceput chiar sa aduca injurii la adresa vaccinului, cand o femeie i-a pus mana la gura și a inceput sa-l ia […] The post IMAGINI INEDITE. Un barbat fara masca a fost luat la palme de o femeie, in autobuz appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

