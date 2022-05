Stiri pe aceeasi tema

- Imagini care nu au mai fost vazute pana acum cu Regina Elisabeta a II-a in tinerețe apar intr-un nou documentar BBC. E vorba de filmari private ale familiei regale, care au stat in arhive pana cand postul public le-a folosit in aceasta producție dedicata Jubileului de Platina, evenimentul ce va marca…

- Sambata, 28 mai 2022, de la ora 18.00, la Cinematograful de arta „București” va fi proiectat filmul „Apropieri”, in regia piteștencei Ioana Grigore. „Apropieri” este un film cu salvatori montani și caini de avalanșa, despre viața, moarte, speranța, credința, cautari concrete și metaforice. Filmul reprezinta…

- Starul britanic Ed Sheeran va sustine un concert la finalul seriei de evenimente organizate in luna iunie pentru a celebra Jubileul de Platina al reginei Elisabeta a II-a, dupa o parada istorica dedicata atat monarhiei, cat si diversitatii poporului britanic, au anuntat marti organizatorii acestor…

- Orele de funcționare pentru pub-uri și baruri vor fi prelungite in toata Anglia și Țara Galilor din 2 pana pe 4 iunie, cu ocazia celebrarii Jubileului de Platina al reginei Elisabeta a II-a, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- O papușa de colecție Barbie, modelata dupa chipul și asemanarea reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, a fost creata in onoarea suveranei britanice, cu ocazia Jubileului de Platina sarbatorit anul acesta, scrie libertatea.ro cu referire la Reuters.

- Ducii de Sussex, Harry si Meghan, au fost invitati sa ia parte la festivitatile prilejuite de cea de-a 70-a aniversare a urcarii pe tron a reginei Elisabeta a II-a - Jubileul de Platina -, dar nu vor avea niciun rol oficial, dupa ce au renuntat la angajamentele lor publice din agenda casei regale britanice…

