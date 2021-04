Stiri pe aceeasi tema

- Numeroasele animalele care traiesc in padurile Bucovinei continua sa trezeasca interes in toata țara, mai ales de cand Romsilva a decis sa faca publice imaginile foto și video surprinse in zonele pe care le administreaza.Una dintre cele mai recente astfel de imagini sunt cele de pe o camera de ...

- O vulpe dintr-o padure din Suceava a fost surprinsa de o camera de monitorizare in momentul in care iși marcheaza teritoriul. Potrivit specialiștilor, vulpile se folosesc de glande aflate in cavitatea bucala pentru a-și impraștia mirosul.

- A implinit noua luni pe data de 14 martie, iar Click! va prezinta primele fotografii in premiera cu Maria, unica nepotica a milionarului Gigi Becali. Luminita si fiica sa, Teodora, au scos-o la o plimbare in parcul din Baneasa, unde au dat cateva ture cu caruciorul. Fetele lui Gigi s-au ferit sa fie…

- Debutul Lunii Plantarii Arborilor este marcat luni, 15 martie, prin acțiuni de impaduriri derulate la nivelul mai multor direcții silvice din cadrul Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva. Luna Plantarii Arborilor este organizata, in fiecare an, intre 15 martie și 15 aprilie, in conformitate cu prevederile…

- CARAS-SEVERIN – Pentru anul 2021, programul de regenerare a padurilor pentru Direcția Silvica Caraș-Severin, aprobat de Consiliul de Administrație al RNP Romsilva, este de 758 hectare! Direcția Silvica Judeteana, unitate a Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva, administreaza 324 mii de hectare paduri…

- Este cunoscuta deja frumusețea și bogația florei și faunei din padurile Bucovinei. O parte din aceste frumuseți sunt aduse la lumina de silvicultori pentru a incanta ochiul și simțurile privitorului. Esre și cazul acestor imagini superbe cu cerbi suprinse in padurile de stat administrate de ocolul Silvic…

- O serie de imagini superbe cu cerbi din padurile de stat administrate de Ocolul Silvic Pojorata, din cadrul Direcției Silvice Suceava, au devenit "virale" pe internet, dupa ce au fost distribuite pe pagina oficiala a Regiei Naționale a Padurilor.In mai puțin de 24 de ore acestea au ...

- Regia Naționala a Padurilor, Romsilva, a postat pe Facebook o filmare în care mai multe ciute se jucau în zapada, într-o padure din Parcul Natural Apuseni. Instituția a descris întâmplarea ca o „splendoare în zapada”.…