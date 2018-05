Imagini incredibile! Tornadă devastatoare în Germania - VIDEO O tornada uriașa a avut loc, miercuri, in vestul Germaniei, in orașul Dulken, din apropiere de Dusseldorf. Meteorologii germani au avertizat ca vor avea loc furtuni puternice, in Renania de Nord-Westfalia, iar autoritațile au anunțat ca au fost mobilizate echipaje de pompieri și serviciile de ambulanța. Pe rețelele de socializare au aparut mai multe filmulețe au surprins fenomenul meteo rar pentru Europa. Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

