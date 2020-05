Stiri pe aceeasi tema

- Cinci tipuri de erupții cutanate afecteaza o parte dintre pacienții infectați cu noul coronavirus. Intre acestea se numara „degetul COVID-19”, adica o erupție la degetele de la picioare ale bolnavilor.

- Covid i-a despartit la putin timp dupa nastere. O mama si bebelusul ei au stat timp de trei saptamani departe unul de altul. Chiar in ziua in care a implinit o luna, primul nou-nascut infectat cu coronavirus a ajuns, din nou, acolo unde ii e locul: in bratele mamei.

- Pandemia de coronavirus ia zilnic viețile a mii de persoane și nimeni nu era iertat de virusul ucigaș. In urma cu puțin timp, un bebeluș din Brazilia, nascut doar de 4 zile, a murit in urma infectarii cu COVID-19.

- Pandemia de coronavirus omoara mii de oameni. Spitalele, morgile, centrele de pompe funebre nu mai fac fața numarului mare de victime. Localnicii dintr-un oraș din Ecuador au aratat realitatea apocaliptica de pe strazi: din lipsa de locuri, cadavrele celor rapuși de COVID-19 sunt lasate pe strazi, acoperite…

- Catalin Oprisan, redactorul sef de la a1.ro, a prezentat, joi, la rubrica „Smiley News", de la „Neatza cu Razvan și Dani”, un clip cu o hora romaneasca adaptata, „perfecta” in contextul pandemiei de coronavirus.

- "A inceput acum o saptamana cu dureri de cap, tuse, dupa aceea cu dureri de piept, dupa aceea am inceput sa vomit. Astazi am lesinat complet. Nu prea pot manca, beau apa, dar asa cum pot. Am ajuns la spital, cred ca am pneumonie, mi-au dat morfina, .....o sa ma tina aici, nu stiu cat. Dar, deocamdata,…

- Pandemia de coronavirus face zilnic sute de victime in Spania, acolo unde numarul deceselor crește de la o ora la alta, iar numarul persoanelor infectate de coronavirus se schimba din clipa in clipa. Pacienții stau pe holuri, deoarece saloanele sunt pline de pacineți care au nevoie urgenta de ajutor.

- Pandemia de coronavirus face ravagii in Europa. A fost inca o zi de recorduri negative, cu sute de morți și mii de noi cazuri de infectare. Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 2.503 morti in Italia, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 31.506.