Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ultimele evenimente din Maramureș , Primarul din Cavnic se “dezlanțuie” on-line , suparat ca cei din PSD l-au pus pe lista de transferuri.. Deși se pozeza pe facebook, ține conferințe live, bate tastatura de-l dor buricele degetelor, succesul parca l-a parasit. Dar viteazul primaraș Vladimir Petrut…

- Liviu Dragnea a declarat, joi, ca plangerea penala impotriva premierului Dancila este "o tentativa de lovitura de stat" si a actiune "violenta, nedemocratica a lui Iohannis si a celor care il sustin. -continua-

- Primarul orașului Cavnic, județul Maramureș, s-a gandit sa ii aduca inapoi acasa pe tinerii romani plecați la munca in strainatate. Autoritatile din Cavnic le pun la dispoziție, gratuit, terenuri pentru construcția de case.

- Primarul din orașul Cavnic, județul Maramureș, le ofera tinerilor sub 35 de ani care vor sa se stabileasca in localitate 100 de parcele de case. Terenurile sunt oferite gratuit, dat fiind faptul ca autoritațile locale vor sa sporeasca populația.

- Victor Ponta ii da dreptate lui Calin Popescu Tariceanu, dupa ce liderul ALDE a declarat ca persoanele care ar dori sa renunte la Pilonul II de pensii (privat) ar trebui sa ceara acest lucru in scris. Ponta sustine ca, in lipsa banilor la buget, Liviu Dragnea ar vrea sa nationalizeze Pilonul II de…

- In timp ce Sebastian Ghița facea dezvaluirile mult-anunțate, celebrul general Dumitru Iliescu, fostul comandant al SPP, intervenea pe Facebook in scandalul provocat de dezvaluirile lui Liviu Dragnea. "SPUNE ADEVARUL LIVIU DRAGNEA DESPRE IMPLICAREA SRI IN VIATA POLITICA??? Nu mi-am propus sa vin in…