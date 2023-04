Stiri pe aceeasi tema

- Orașul din Romania care este ingropat de zapada inainte de Paște. Se afla sub avertizare de COD ROȘU de ninsoare și vanturi puternice. Mașinile au ramas blocate in trafic in zona, școlile au fost inchise, iar autoritațile au impus restricții de circulație. Cum arata regiunea in care stratul de zapada…

- Moldova este acoperita de zapada, iar primavara pare sa fi fost invinsa de iarna intr-un razboi neiertator. Zapada s-a adunat sub forma de nameți și a ajuns sa aiba o inalțime de un metru, iar acum codul roșu de ninsori și viscol lovește cu putere zonele Iași și Botoșani. Bilanțul este unul sumbru:…

- Șoferii care circula fara sa-și curețe toate geamurile mașinii de zapada risca amenzi usturatoare. Legislația rutiera stabilește ca șoferii trebuie sa-și mențina mașinile curate și in buna stare de funcționare.

- Iarna a intarziat și anul acesta, dar a recuperat timpul pierdut in mai multe zone din țara. Intr-un loc din Romania, casele au fost acoperite de zapada. Localnicii abia au mai vazut lumina zilei, dupa ce stratul de zapada a ajuns la ferestre.

- Episodul de vreme rea continua, cu toate ca temperaturile vor inregistra o ușoara creștere in zilele urmatoare, insa in weekend ne așteapta o noua racire. Ninsorile continua in mare parte din țara, se vor inregistra chiar și precipitații mixte și depuneri de polei."Din punct de vedere termic daca doar…

- Ninsorile și zapada au ajuns și in Romania dupa o lunga perioada de așteptare și temperaturi mult prea mari. Chiar daca meteorologii au anunțat ca vremea va fi tot la fel de calda ca și pana recent, se pare ca prognoza s-a schimbat. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat cat va ține…

- Vin ninsorile in Romania! ANM anunța racire severa a vremii, ingheț și strat consistent de zapada in urmatoarele zile Iarna iși intra in drepturi. Temperaturile vor scadea seminificativ, pana la minus 10 grade, iar in mai multe regiuni ale țarii va ninge și va viscoli, in special in a doua parte a saptamanii.Vin…

- Imagini incredibile cu Simona Halep. S-a aflat ce poate sa faca romanca in plin scandal de dopaj. Practic, nu ii mai pasa de nimic. Vezi AICI imagini uluitoare cu cea mai buna jucatoare de tenis din Romania... Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…