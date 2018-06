Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi protestatari care se aflau, miercuri, in fata Parlamentului, l-au surprins pe deputatul PSD Nicolae Bacalbasa in timp ce iesea din institutie. Protestatarii l-au huiduit si i-au adresat numeroase jigniri. In timp ce se indrepta spre statia de metrou Izvor, prin Parcul Izvor, Nicolae Bacalbasa…

- Imagini incredibile în Parlament. Liviu Dragnea, Viorica Dancila si Calin Popescu Tariceanu au avut nevoie de protecția agentilor de paza, ca sa nu ajunga protestatarii la ei. În tot acest timp, manifestanții strigau: "Demisia".

- Zeci de prostestatari se afla in fața biroului președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Aceștia protesteaza ca urmare a ultimelor modificari aduse de Guvernul Dancila codului de procedura penala.

- Deputatul PSD Nicolae Bacalbasa a fost apostrofat, luni noapte, de un grup de protestatari dupa ce a iesit de la votul prin care au fost aprobate modificarile scandaloase la Codul de procedura penala. Lui Bacalbasa i s-a reporsat de catre o tanara ca a votat in favoarea infractorilor, in timp ce un…

- Deputatul PSD Nicolae Bacalbasa i-a certat, luni seara, pe protestatarii din fata Parlamentului, sustinand ca nu asa trebuie sa se manifeste dezaprobarea. Deputatul a iesit din Parlament si a trecut direct printre cei nemultumiti de modificarile aduse Codului de Procedura Penala. "Ce ati votat in seara…

- Majoritatea PSD-ALDE-UDMR din Comisia Iordache a respins luni toate amendamentele Opozitiei la Codul de Procedura Penala. Imediat, raportul eliberat de Comisia Iordache a ajuns in plenul Camerei Deputatilor pentru votul final, dupa ce saptamana trecuta a primit votul Senatului. PNL si USR s-au opus…

- Din nou tensiuni in Parlament. La scurt timp dupa ce a devenit public raportul Comisiei de modificare a legilor justiției privind Codul de Procedura Penala, au și inceput dezbaterile in plenul Camerei Deputaților.

- O modificare importanta la Codul de Procedura Penala propusa de PSD este justificata, in expunerea de motive, prin cazul particular al presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, trimis in judecata pentru marturie mincinoasa si favorizarea...