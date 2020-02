Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo - FCSB 2-1 // In contrast cu scandarile jignitoare și cu tensiunea din tribune, doi puști au oferit imaginea derby-ului disputat in aceasta seara. Ambii au fost fotografiați in timp ce purtau fulare cu echipa favorita, insa n-au avut nicio problema in a-și ține companie. Din imagine se observa…

- Bolidul unui om de afaceri din Oradea a fost furat in zorii zilei de luni chiar din curtea casei, furtul fiind surprins de camerele de supraveghere montate pe casa. Hotii nu au fost inca prinsi, motiv pentru care proprietarul a cerut si ajutorul internautilor.

- Autoritatile chineze au inceput deja sa construiasca un spital de campanie destinat pacientilor infectati cu noul coronavirus, care ar trebui sa fie gata pe 3 februarie, noteaza Xinhuanet. Wuhan urmeaza astfel modelul folosit deja de capitala Beijing in timpul epidemiei de SARS. Autoritatile din Beijing…

- Un barbat de 41 de ani a murit dupa ce a fost accidentat de doua mașini, în satul Ratuș din raionul Telenești. Contactat de echipa 902, ofițerul de presa de la IP Telenești, Irina Burdujan a declarat ca la fața locului s-au deplasat polițiștii, care au stabilit ca la ora 18:50 un…

- Imagini de cosmar în Filipine, la câteva zeci de kilometri de capitala Manila. Un vulcan a erupt, aruncând un nor de fum, cenusa si pietre la mai bine de 14 kilometri înaltime.Coloana de fum a fost însotita de un fenomen meteorologic extrem de rar: o furtuna cu descarcari…

- Un suporter al echipei engleze Norwich a fost arestat dupa ce a aruncat un telefon mobil pe terenul de fotbal, transmite Mediafax.Incidentul a avut loc sambata, in timpul meciului dintre echipele Norwich și Tottenham, care s-a incheiat cu scorul 2-2. Suporterul respectiv a aruncat cu telefonul in teren…

- Un accident a avut loc la orele amiezii (28 decembrie) pe DN 72, in județul Dambovița. Un autoturism a lovit un porc mistreț, ce ieșise din padurea din apropierea șoselei. Animalul apare agonizand, pe șosea, intr-o filmare postata pe facebook.

- Evgeni Plușenko, unul dintre cei mai mari patinatori ai lumii, a fost umilit de organizatorii unui spectacol pe gheața care a avut loc la Cluj-Napoca, traind o experiența pe care, cu siguranța, nu o va uita prea ușor.