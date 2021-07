Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii americani au facut publice un videclip filmat din cabina mașinii aflate in timpul unei intervenții la incendiile care mistuiesc nordul Californiei inca din 4 iulie. Imaginile obținute și postate de BBC au surprins exact momentul cand vehiculul salvatorilor este cuprins de o perdea de flacari.…

- Dupa ce l-a scos din cursa înca din primul tur pe Max Verstappen la Silverstone, Lewis Hamilton a declarat ca nu considera ca îi datoreaza scuze pilotului olandez și ca penalizarea primita este nedreapta. Principalele declarații ale lui Hamilton"Nu prea am vazut filmarile,…

- O mașina a fost cuprinsa de flacari, vineri dimineața, chiar in fața Direcției de Inmatriculare a Vehiculelor, in zona Pipera din București, informeaza Antena 3. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri. Incidentul a avut loc in aceasta dimineața in fața Direcției de Inmatriculare…

- O mașina electrica Tesla Model S Plaid a fost cuprinsa de flacari in timp ce proprietarul o conducea, la doar trei zile dupa ce a cumparat-o. Modelul face parte din gama de top, a fost lansat in luna iunie și a costat 129.900 de dolari, scrie Digi24 . Șoferul, un antreprenor, dupa cum a declarat avocatul…

- Polițiștii din Utah, SUA, au declarat ca au fost ”destul de surprinși” cind au gasit la volanul unei mașini o fetița de doar 9 ani, care era insoțita de sora ei de 4 ani, scrie BBC. Surorile le-au spus ofițerilor ca se indreapta spre California pentru ca vor sa „inoate in ocean”. Cele doua fetițe au…

- UPDATE FOTO| INCENDIU la un autoturism pe DN1: Intervin pompierii cu o autospeciala pentru localizarea și lichidarea flacarilor Un incendiu a izbucnit astazi, 11 mai, in jurul orei 15:00, la un autoturism aflat pe DN1, in zona Rompetrol, la ieșirea dinspre Cluj. Detașamentul de pompieri Aiud intervine…

- Un ”cetațean model” care nu are nicio treaba cu bunul simț și-a parcat mașina taman in mijlocul unei strazi din municipiul Suceava. A fost ridicata dupa patru ore dupa ce a fost sesizata Poliția Locala respectivul fiind amendat. ”Primaria ii “ajuta” pe cei care lasa mașinile parcate necorespunzator!…

- Patru oameni au fost raniți sambata dimineața intr-un accident pe autostrada M5, in Ungaria, in apropiere de Kiskunfelegyhaza, in direcția de mers spre Szeghed. Toți cei implicați in accident sunt romani, scrie cotidianul regional maghiar Kecskemeti Lapok.Accidentul a avut loc in zori și mașina in care…