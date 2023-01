Stiri pe aceeasi tema

- Trei mașini s-au ciocnit, sambata, 24 decembrie, in jurul orei 20.00, pe autostrada A1, in apropiere de Herbecourt, pe direcția Lille-Paris. In urma impactului, trei persoane au murit, iar alte 11 au fost ranite, informeaza France Bleu.Seara de Ajun al Craciunului s-a transformat in tragedie pe autostrada…

- FOTO| ACCIDENT GRAV pe Autostrada A1 Sibiu-Sebeș: Un barbat A DECEDAT dupa ce TIR-ul pe care il conducea s-a izbit intr-un parapet FOTO| ACCIDENT GRAV pe Autostrada A1 Sibiu-Sebeș: Un barbat A DECEDAT dupa ce TIR-ul pe care il conducea s-a izbit intr-un parapet Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General…

- Un barbat din Sri Lanka, in varsta de 35 de ani, s-a ales cu o amenda din partea polițiștilor din cadrul Serviciului pentru Imigrari, dupa ce a fost depistat cu ședere ilegala pe teritoriul județului Dambovița. In urma verificarilor efectuate, s-a stabilit ca cetațeanul strain a intrat legal in Romania,…

- Pentru locuitorii celor doua orașe anunțul vine ca o gura de aer, in condițiile de trafic știute din aceste zile. Anunțul a fost facut de catre directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Picol. Așdar, cei din Sebeș și Turda vor putea circula pe o noua…

- Un barbat a lovit luni dimineața cu mașina o fata de 10 ani pe trecerea de pietoni și a fugit de la locul accidentului. Aceasta a fost prins de polițiștii din Sibiu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Un accident grav s-a petrecut duminica, 13 noiembrie, in jurul orei 12.00, la urcarea pe Autostrada A3, dinspre sens giratoriu Nadașelu catre Gilau. Trei persoane au fost ranite grav, in urma impactului dintre un autoturism cu un autocamion. Circulația este blocata pe ambele sensuri de mers. Potrivit…

- Desi in Romania, cei mai multi soferi sunt amendati pentru exces de viteza, Codul Rutier prevede o serie de sancțiuni și pentru cei aflati la polul opus al spectrului de viteza.Exista strazi cu limita minima de viteza, iar daca nu circuli peste acea valoare cand drumul este liber, ești pasibil de…

- Primul barbat din Romania caruia i a fost montata bratara electronica, si a taiat bratara aseara. Insa, individul nu s a bucurat foarte mult de "libertate", acesta a fost retinut de politisti la scurt timp dupa incident. Oficial de la Politia Capitalei In aceasta dimineata, in jurul orei 3,30, politisti…