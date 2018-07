Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PSD Ioan Mircea Pascu sugereaza, intr-o postare publicata pe Facebook, ca statul paralel sustine Comisia de la Venetia, acesta fiind motivul pentru care raportul preliminar intocmit de Comisie este atat de critic. "V-ati intrebat de ce recentul Raportul 'critic' al Comisiei este unul…

- Facebook platește moderatorilor doar 18.000 de lire sterline pe an si sunt obligati sa pastreze secretul muncii lor. Pe filmarile facute sub acoperire, care au fost difuzate pe postul Canalului 4, arata un centru de formare in care moderatorilor li s-a spus ca imaginile unui copil batut ar trebui lasate…

- Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau (SSPM) a anunțat pe pagina de Facebook, la inceputul lunii trecute, ca peticește strada Chimiei. Artera arata in mare parte ca dupa razboi, deși a fost “modernizata”in anul 2013. In anunțul facut de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Basescu, despre amanarea votarii lui Vlase in Parlament: Daca sistemul vrea sa isi primeasca omul in fruntea SIE, trebuie sa-l scoata achitat pe Dragnea, a explicat fostul președinte tergiversarea numirii lui Gabriel Vlase in fruntea Serviciului de Informații Externe, dupa ce președintele Klaus Iohannis…

- Atunci cand boala strica anturajul...sau cum putem sa ne facem ca nu vedem mesajul. Era o zi ca oricare alta, primesc telefon, o copila de doar 6 ani are nevoie de sange. In capul prietenei mele este nevoie ca mesajul sa il postez eu, deoarece am vizibilitate…

- Un calugar a fost filmat jucand la pacanele intr-un sat din Botoșani. Scenele incredibile au fost facute publice de un barbat din comuna, care a facut live pe Facebook cu popa cu barba alba și imbracat in sutana, lovind cu sete aparatul de sloturi iar in cealalta mana cu o halba de bere. Un calugar…

- Aproximativ 5 milioane de persoane mor anual, in intreaga lume, din cauza bolilor asociate fumatului. Acestora li se adauga aproximativ 600.000 de decese corelate cu fumatul pasiv, potrivit unui raport al Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Pentru a trage un semnal de alarma, o asistenta medicala…

- Chirurgul Dan Grigorescu a scris pe pagina sa de Facebook, ca guvernantii au marit salariile medicilor la nivelul anului 2022, insa au omis ca, daca li se vor aplica sporurile specifice fiecarui loc de munca, veniturile nete vor ajunge la un nivel foarte mare. „La inceput au pus de-o lege…