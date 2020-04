Stiri pe aceeasi tema

- Evolutia virusului va fi atent supravegheata, au mai declarat reprezentanții UEFA. Noul coronavirus a afectat deja campionatul Italiei, iar mai multe partide au fost amanate. Echipele nationale vor juca in aceasta luna partidele din play-off-ul pentru calificarea la Euro 2020, competitie ce…

- Uniunea Europeana are ca scop transformarea Europei in primul continent neutru din punct de vedere climatic pana in 2050. Pentru a reusi sa faca acest lucru, Comisia Europeana a lansat Pactul Ecologic European (Green Deal), adica cel mai ambitios pachet de masuri care ar trebui sa le permita cetatenilor…

- Politistii de frontiera din Girișu de Criș, judetul Bihor, au depistat opt tineri din Afganistan, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pentru a ajunge in vestul Europei, informeaza Poliția de Frontiera. Politistii din Girișu de Criș au depistat, luni…

- "Avem o situație unica in partea asta a Europei. Bulgaria are surplus bugetar. Tot zicem ca intra in zona euro. Pai are surplus bugetar, nu deficit mai mare de 3%. Polonia și-a construit bugetul pe anul acesta pe un buget aproape echilibrat. Ungaria are un deficit de vreo 2-3%, dar sub limita de…

- Politistii de frontiera din Bihor au oprit sapte cetateni din Egipt, Algeria și Turcia, care incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Cetațenii strani erau solicitanti de azil in Romania și voiau sa ajunga in vestul Europei.Politistii din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Borș au depistat,…

- In prima luna a anului 2020, in urma misiunilor desfasurate in punctele de trecere si in zona de competenta, politistii de frontiera din cadrul structurilor teritoriale ale Politiei de Frontiera, impreuna cu alte autoritati avand competente in domeniu, au descoperit aproximativ 30.000 de bunuri susceptibile…

- Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a anuntat faptul ca a fost notificata de catre Comisia Europeana cu privire ca, din fermele de pasari din Ungaria, aflate in zona de restrictie din jurul focarului de grip aviara, au fost sacrificati curcani, iar produsele…