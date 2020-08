O explozie puternica a zguduit capitala libaneza Beirut, relateaza site-ul Russia Today. Pe rețelele de socializare au aparut imagini inregistrari cu deflagrația, care a provocat pagube semnificative. Explozia a avut loc in portul din Beirut, iar mai multe cartiere au fost zguduite. Totodata, geamurile mai multor cladiri au fost sparte. Footage of the Explosion in #Beirut #Lebanon a few minutes ago. Praying for the safety of everyone. pic.twitter.com/6Q3y6A6DxL— Fady Roumieh (@FadyRoumieh) August 4, 2020 Cauzele exploziei sunt necunoscute in acest moment. Potrivit Daily Star din Liban, deflagrația…