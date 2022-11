Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a fost refuzat de Liviu Ciobotariu și Eugen Neagoe, Gigi Becali ii are in vedere pe Ilie Poenaru și Andrei Prepelița. Pe lista ar putea intra și Laurențiu Reghecampf, care are probleme la Neftci Baku. Liber de contract dupa desparțirea de FC Argeș, unde a fost numit Marius Croitoru, Andrei Prepelița…

- Dupa infrangerea in fața campioanei CFR Cluj, 1-3, Adrian Mititelu, patronul FCU Craiova, a avut o reacție dura la adresa fostului antrenor, Marius Croitoru. Deși Croitoru a plecat de la FCU Craiova in urma cu o luna și deja a semnat cu FC Argeș, Adrian Mititelu il considera in continuare vinovat pentru…

- Președintele formației Universitatea Craiova, Sorin Carțu, s-a declarat mulțumit de victoria cu U Cluj, singurul sau regret fiind faptul ca diferența de pe tabela a fost prea mica. El a punctat ca echipa este in creștere de forma, dar ca mai are de adunat puncte ca sa ajunga in grafic. Sorin Carțu iși…

- Universitatea Craiova a reușit sa se impuna cu 1-0 in meciul de sambata, de pe teren propriu, cu U Cluj, asta grație golului marcat de Alex Crețu in minutul 60. La finalul disputei de pe „Ion Oblemenco“, omul decisiv s-a declarat incantat de faptul ca a contribuit la succesul Științei și spera ca echipa…

- FC Argeș, la debutul lui Marius Croitoru pe banca tehnica, s-a impus in deplasarea cu UTA, scor 1-0. Fanii aradeni i-au cerut demisia lui Ilie Poenaru (45 de ani). Ilie Poenaru primise un ultimatum din partea lui Alexandru Meszar, conducatorul clubului aradean. Ar fi trebuit sa obțina 7 puncte din urmatoarele…

- U Cluj și FCU Craiova au remizat, 1-1, la Mediaș, iar antrenorii celor doua formații au avut opinii diferite vizavi de rezultat. Tehnicianul formației FCU Craiova, Marius Croitoru, s-a declarat nemulțumit de prestația elevilor sai și considera ca rezultatul a fost echitabil. „Daca luam doar partea pozitiva,…

- U Cluj - FCU Craiova | In minutul 49, oltenii au ratat 4 ocazii uriașe la aceeași faza. Moment incredibil in Liga 1! Dupa o prima repriza modesta, echipa lui Marius Croitoru a avut șansa sa intre in avantaj in startul reprizei secunde, asta dupa ce Gabi Iancu a reușit un eurogol in prelungirile primului…