Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Wuhan - orasul din China in care a izbucnit epidemia de gripa cauzata de coronavirus - au inceput sa construiasca un nou spital cu 1000 de paturi. Vor sa-l termine in numai 10 zile. De la izbucnirea epidemiei de gripa, autoritatile din Wuhan, capitala provinciei Hubei, au…

- Autoritațile chineze au inceput deja sa construiasca un spital de campanie destinat pacienților infectați cu noul coronavirus, care ar trebui sa fie gata pe 3 februarie, noteaza Xinhuanet.Wuhan, orașul cu 11 milioane de locuitori de unde a pornit epidemia de pneumonie virala, va avea un spital de campanie…

- China a ridicat la un nivel superior masurile pentru ținerea sub control a virusului care a ucis 25 de oameni și a infectat peste 800 de persoane. Masura luata de China de a decreta carantina in 1o orase cu 18 milioane de locuitori este fara precedent in ceea ce priveste sanatatea publica.…

- China recurge la mijloace mari impotriva virusului care a inceput sa se raspandeasca in restul lumii, punand de facto in carantina, incepand de joi, metropola Wuhan, aflata in centrul epidemiei, si un oras vecin, relateaza AFP.

- In orașul Wuhan din China , loc de unde a pornit virusul de care se teme acum intreaga lume, s-a instalat panica.Metropola cu 11 milioane de oameni fost practic inchisa de autoritațile chineze, joi dimineața, in incercarea de a izola coronavirusul care a facut deja 17 victime și care s-a extins in mai…

- Autoritatile din provincia Hubei, in care se afla orasul Wuhan, au anuntat miercuri dupa-amiaza ca numarul deceselor provocate de coronavirusul "2019-nCoV" a ajuns la 17. In total, au fost inregistrate aproximativ 500 de cazuri.

- Stare de alerta pe intreg teritoriul Chinei. Cea mai mare temere a specialistilor s-a adeverit. Noul tip de coronavirus s-a raspandit in alte doua provincii din China, dupa Wuhan. Autoritatile au transmis ca în weekend au fost depistate doua cazuri în Beijing si un altul în…

- Trei persoane au murit si alte patru au fost ranite, miercuri dupa-amiaza, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit frontal, pe DN 2, in judetul Ialomita. Autoritatile au activat Planul rosu de interventie, unul dintre raniti urmand a fi preluat de elicopterul SMURD pentru a fi dus la un spital din…