Imagini incredibile de la un scandal în trafic VIDEO Un tanar in varsta de 21 de ani a fost reținut de polițiști dupa ce a intrat intenționat cu mașina de mai multe ori intr-un alt autoturism, dupa un conflict in trafic. Scandalul a avut loc in curtea unui liceu din Caracal, iar intreaga scena a fost filmata. Se pare ca totul a pornit de la un conflict intre tanarul de 21 de ani și barbatul in varsta de 64 de ani. Pe imaginile filmate de martori se vede cum tanarul se urca la volanul mașinii și lovește de mai multe ori autoturismul in care se afla barbatul de 64 de ani. Totodata, imaginile poliției arata ca ulterior și barbatul de 64 de ani a… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol: timisoarastiri.ro

- Un tanar de 21 de ani din Caracal a fost reținut marți de polițiști, fiind acuzat ca a lovit intenționat cu mașina sa automobilul unui alt șofer, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Olt. Evenimentul a avut loc marți in zona Liceului Tehnologic ”Dimitrie Petrescu” din municipiul Caracal.…

- Un tanar in varsta de 21 de ani a fost reținut de polițiști dupa ce a intrat intenționat cu mașina de mai multe ori intr-un alt autoturism, dupa un conflict in trafic. Scandalul a avut loc in Caracal, iar intreaga scena a fost filmata.

