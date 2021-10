Stiri pe aceeasi tema

- Momentul prabusirii avionului lui Dan Petrescu a fost surprins de camera de bord a unei masini care circula duminica dupa-amiaza pe o sosea din apropierea locului unde urma sa se produca accidentul aviatic.

- Au aparut noi detalii despre accidentul aviatic in care și-au pierdut viața miliardarul roman Dan Petrescu, familia sa și alți prieteni apropiați. In imaginile dezvaluite de presa italiana se poate observa viteza cu care aeronava de mici dimensiuni se prabușește in cladirea care se afla in renovari.…

- ​Au aparut primele imagini cu momentul prabușirii la Milano a avionului pilotat de miliardarul român Dan Petrescu. Imaginile au fost surprinse de camera de bord a unei mașini. Cele opt persoane din avion au murit. Șapte dintre ele erau de origine româna. La trei minute…

- La doua zile de la teribilul accident din Milano, acolo unde și-au pierdut viața 8 persoane, acum a fost gasita cutia neagra a avionului pilotat de Dan Petrescu. Anchetatorii au aflat ca miliardarul ar fi cerut intoarcerea pe aeroportul din Linate.

- Un grav accident aviatic a avut loc ieri in Milano, acolo unde un avion de mici dimensiuni in care se aflau opt persoane s-a prabușit in urma unei defecțiuni tehnice. Coincidența face ca in același loc sa se fi intamplat in trecut o mare tragedie.

- Expertul in aviație Dan Andrei spune ca avionul pilotat de omul de afaceri Dan Petrescu este unul foarte sigur. Cauzele prabușirii pot fi multiple. Prima ipoteza avansata de expert este ca motorul a cedat. „Pilatus este socotit acum cel mai sigur avion turbopropulsor cu un singur motor. El,…

- Dupa tragedia in care și-au pierdut viața miliardarul Dan Petrescu și alte șapte persoane, experții vin cu o ipoteza cu privire la cauza prabușirii avionului de mici dimensiuni Pilatus PC-12 la Milano.