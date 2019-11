Imagini incredibile: Cu calul prin magazin! - VIDEO Filmarea de mai jos a fost facuta miercuri, intr-un supermarket din comuna Parscov, judetul Buzau. Așa cum se vede in imagini, se remarca stupoarea și revolta angajaților, in momentul in care omul intra cu animalul in magazin, tras de capastru, și incepe sa umble printre rafturile pline cu produse oferite spre comercializare. VIDEO Și pentru ca ”distracția” sa fie completa, animalul a lasat și o ”amintire”, balega fiind semnul clar al trecerii sale prin magazin. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un localnic din Parscov, judetul Buzau, este atat de atasat de calul sau, incat nu se desparte de animal nici macar cand pleaca la cumparaturi. O inregistrare in care acesta apare in timp ce isi plimba calul intr-un supermarket din mediul rural a fost postata pe retelele de socializare.

- In avion se aflau 38 de pasageri, inclusiv componentii echipei de inot a unui liceu. Datele preliminare indica faptul ca cel putin patru persoane dintre cele aflate la bord au fost ranite in urma aterizarii ratate. Aeronava a iesit de pe pista aeroportului Unalaska si s-a oprit cu botul in Marea…

- Mare ți-e gradina, Doamne! Imagini halucinante au fost surprinse ieri pe un drum din Buzau de camera montata pe bordul unui autoturism. Filmarea distribuita pe facebook de Alinta Frunza s-a viralizat la doar cateva ore de la postare. In filmarea postata pe rețelele de socializare se poate observa…

- Viorica Dancila, premier si presedinte al PSD, a fost huiduita, vineri seara, si la plecarea din cladirea unde au avut loc alegerile organizatiei judetene a PSD Constanta, de aceiasi oameni care au intampinat-o si la sosire. Acestia au scandat si acum "Analfabeta", "La puscarie".Viorica Dancila…

- Aerodrom improvizat pe o pașune din comuna Sfântul Gheorghe, din Delta Dunarii! Mai multe avioane de mici dimensiuni aterizeaza și decoleaza zi de zi de aici, deși în acte aerodromul nu exista.

- Vice campioana Romaniei la handbal masculin, HC Dobrogea Sud Constanta, a sustinut in aceasta seara, pe teren propriu, ultimul meci amical inaintea statului sezonului 2019 2020.Echipa de pe litoral a intalnit HC 2012 Buzau, de care a dispus cu 35 24 17 13 .Pentru HC Dobrogea Sud au marcat Alexandru…

- Un caprior a fost gasit in timp ce agoniza din cauza unei duble fracturi la un picior. Animalul ranit a fost descoperit de un grup de persoane care se plimbau pe aleile Parcului Crang, din municipiul Buzau.