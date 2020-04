Imagini incredibile. Bătaie între mai multe persoane în județul Brașov, după ce o maşină a intrat în ei. Poliţia a intervenit în forţă Imagini incredibile in municipiul Sacele, judetul Brasov, unde mai multe persoane s-au luat la bataie cu o violenta iesita din comun. In secventele filmate se vede cum o masina intra in plin in oamenii care asteptau pe o strada ingusta. Oamenii asteptau insa masina cu bate in maini. Dupa ce automobilul a oprit, cei care s-au ferit au inceput sa loveasca parbrizul si masina folosind bate si rangi.A fost nevoie de interventia fortelor de ordine pentru a-i calma pe oamenii recalcitranti. Politistii au tras focuri de avertisment.”La data de 19 aprilie 2020, in jurul orei 15.30, Inspectoratul de Politie… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

- Aceștia s-au deplasat la fața locului pentru a-i calma pe scandalagii. Astfel, inspectoratul de Poliție Județean Brașov a fost sesizat prin 112 ca in Sacele are loc un conflict in care sunt implicate mai multe persoane. Au intervenit ehipaje formate din polițiști și jandarmi, acestea reușind sa aplaneze…

- Bataie in ziua de Paști in cartierul Garcini din Sacele. Au intervenit imediat Politia și Jandarmeria. Scandalul a plecat de la bautura. Dupa ce au baut zdravan, mai mulți indivizi s-au luat la bataie. Unul dintre ei a fost ranit. O mașina a fost vandalizata. UPDATE „Polițiștii au intervenit prompt…

- Politistii si jandarmii din Brasov au intervenit, duminica, in municipiul Sacele, unde s-a iscat un conflict intre mai multe persoane. Oamenii legii fac cercetari pentru a vedea de la ce a pornit scandalul, potrivit news.ro.”La data de 19 aprilie 2020, in jurul orei 15.30, Inspectoratul de…

- Politistii si jandarmii din Brasov au intervenit, duminica, in municipiul Sacele, unde s-a iscat un conflict intre mai multe persoane. Oamenii legii fac cercetari pentru a vedea de la ce a pornit scandalul.

- Mai multe persoane s-au luat la bataie, duminica, pe o strada din Sacele, județul Brașov. A fost nevoie de interventia politistilor pentru a-i calma pe scandalagii.Citește și: Unul dintre miliardarii lumii, lovit puternic de coronavirus: a pierdut 50% din avere Inspectoratul de Poliție…

