- Iarna și-a intrat serios in drepturi atunci cand toata lumea nu se aștepta. Mai multe județe au fost vizate de avertizarile meteorologilor, acolo unde a nins abundent, mai mulți copaci au fost doborați. In alte locuri, mașinile au fost ingropate, la propriu, in zapada.

- Pana sambata, in toata țara vremea va fi deosebit de rece. Meteorologii anunța schimbari sub aspect termic abia de saptamana viitoare. Pana atunci, Romania se afla sub stapanirea unui episod de iarna dezlanțuita.

- O masa de aer rece venita din Nord va intalni, zilele acestea, un ciclon venit din Mediterana. Asta i-a facut pe meteorologii din noua țari, inclusiv Romania, sa emita mai multe alerte meteo de ploi puternice, ninsori și temperaturi scazute.

- Ciclonul Mathis care a facut ravagii in Europa ajunge și in Romania. Vremea intra intr-un proces accentuat de racire, iar iarna lovește cu furie. Meteorologii anunța frig, ploi și ninsori abundente. La munte se va depune stat consistent de zapada.

- Iarna se intoarce in forța in Romania. Se face tot mai frig, iar la munte, pe culmi, va fi viscol puternic. De joi, scapam de valul de aer polar. Meteorologii anunța ca temperaturile incep sa creasca ușor. Valorile termice vor continua sa scada, astfel incat vremea va deveni rece pentru aceasta data,…

- Un episod de iarna autentica se anunța in Romania. Meteorologii au actualizat duminica, atentionarea cod galben privind ninsori insemnate cantitativ si strat de zapada. Totodata, in Munții Apuseni a intrat in vigoare un cod portocaliu de viscol puternic.

- Gerul siberian ingheata Romania și in urmatoarele zile, conform meteorologilor ANM, care au emis in acest sens un cod galben de ger pentru mai multe zone din țara. Pe de alta parte, miercuri noapte s-a inregistrat cea mai scazuta temperatura din aceasta iarna. Ger napraznic in Romania. Meteorologii…

- Episod de iarna severa in Romania. Ninge viscolit de ore bune in jumatatea sudica, dar și in zona montana. In orele urmatoare, ninsorile se vor extinde și vor fi și mai intense. Pe mai multe drumuri se circula cu restricții in condiții de iarna. Ninge viscolit in mai multe zone din țara, iar veștile…