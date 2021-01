Imagini incendiu misterios, în Vișeu. Pompierii nu ştiu de la ce ar fi putut porni.video+foto Imagini incendiu misterios, in Vișeu. Pompierii nu stiu de la ce ar fi putut porni. Un incendiu violent a mistuit o lemnarie din localitatea Vișeu, judetul Maramureș. Pompierii au reusit sa stinga la timp valvataia, care amenința și locuințele din apropiere. Intreaga anexa, cu o suprafața de 20 de metri patrati, a ars, dar și 12 metri cubi de lemn de foc. Inca nu se știe de la ce a izbucnit incendiul, avand in vedere ca stiva de lemne se afla in aer liber, departe de sursele de caldura. Anchetatorii incearca sa afle daca focul a fost pus intentionat conform stirileprotv.ro Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

