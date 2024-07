Stiri pe aceeasi tema

- Ema Uta este istorie deja pentru Alex Bodi. Afaceristul pare ca și-a gasit fericirea langa o femeie mai mica decat el cu 18 ani, o tanara din Republica Moldova, care are o comunitate impresionanta pe Instagram și TikTok.

- Iubita lui Jude Bellingham, Laura Celia Valk, și-a sedus fanii pe rețelele de socializare cu trei fotografii. Iubita lui Jude Bellingham a postat trei fotografii in timp ce manca paste. Blonda lui Jude Bellingham este surprinsa imbracata doar intr-o rochie alba de in. GALERIE FOTO. Laura Celia Valk,…

- Alex Bodi și Ema Uta s-au desparțit de curand, dupa doua luni de cand afaceristul iși facea curaj și ii adresa marea intrebare iubitei sale. Relația lor a fost presarata cu momente tensionate, dar parea ca totul ține de domeniul trecutului. Despre desparțire dintre cei doi, Bianca Dragușanu este convinsa…

- Dupa ce Bianca Dragușanu a ramas din nou singura, alegand sa puna capat relației de 3 ani pe care o avea cu Gabi Badalau, se pare ca inca un cuplu celebru a decis sa puna capat relației lor.

- O noua zi, o noua controversa in lumea mondena din Romania! Alex Bodi, prins intre foste! Afaceristul a fost surprins alaturi de Bianca Draguașanu și Ema Uta in aceeași locație. Cu fosta fosta a vorbit minute in șir, fara sa aiba habar ca e prin preajma femeie careia i-a pus de curand inelul pe deget.

- Claudia Iosif (Babs) a postat pe contul personal de Instagram mai multe fotografii din vacanța in Dubai, iar urmaritorii nu și-au putut lua ochii de la ea. Fosta iubita a lui Dorian Popa și-a luat la ea numai ținute mulate și decupate și a pozat in toata splendoarea ei. Iata imaginile!

- Dupa ce a cerut-o in casatorie, Alex Bodi a facut un nou gest de iubire pentru Ema Uta. Afaceristul și-a tatuat pe abdomen chipul femeii alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste de o buna perioada de timp.