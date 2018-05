Gheorghe Turda și-a refacut viața in timp record, dupa ultima desparțire. Cantarețul de muzica populara formeaza un cuplu cu Nicoleta Voicu, o colega de breasla cu 23 de ani mai mica decat el. Dupa ce, vreme de șase luni, cei doi s-au iubit in secret, Nicoleta a facut publica relatia, chiar de ziua onomastica a […] The post Imagini in premiera! Și-a asumat iubita cu 23 de ani mai tanara decat el! appeared first on Cancan.ro .