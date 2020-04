Stiri pe aceeasi tema

- Viorel Stegaru și a lui Vulpița au fost parodiați, luni, in cea de-a doua zi de Paște, la „Acces Direct”. Veronica și-a batut soțul, ca sa ii bage mințile-n cap. Mirela Vaida a intrat in joc.

- "Acces Direct" a fost lider de audienta timp de trei saptamani, dupa cum chiar Mirela Vaida a marturisit. Totusi, tanara din Vaslui primeste si ea o suma de bani considerabila, 100 de euro pe zi plus cazare, scrie cancan.ro. Veronica a ajuns la televizor, alaturi de sot, povestind cum a fost violata…

- Totul a inceput in urma cu peste o luna, atunci cand Veronica Stegaru a lipsit de acasa si i-a spus sotului ca a fost sechestrata si violata. Ulterior s-a dovedit ca totul a fost doar o minciuna a "Vulpitei". De atunci si pana in prezent, viata Veronicai si a sotului ei se deruleaza in direct, sub…

- Autoritatile din Vaslui afirma ca situatia celor soti din localitatea Blagesti care de mai bine de o luna tin capul de afis al emisiunii „Acces Direct“, de la Antena 1, pare scapata de sub control

- A fost momente emotionante luni pentru celebra Vulpita de la Acces Direct si pentru sotul ei, Viorel. Cei doi s-au revazut cu fetita lor, dupa saptamani bune in care au fost departe de ea.

- Vulpita și Viorel Stegaru au devenit virali, astfel incat cineva se ocupa de un cont de Instagram pe care posteaza numeroase poze cu cei doi. Astfel, Veronica Stegaru a devenit mai cunoscuta decat este Andreea Esca. Pe contul de Instagram pe care se posteaza imagini cu ea și cu soțul ei, Viorel,…

- E greu sa ramai indiferent cand vine vorba de Vulpița! Veronica și Viorel Stegaru sunt acum in vazul milioanelor de romani, care le urmaresc povestea de viața cu sufletul la gura. De la acuzații de infidelitate, la amanți și secrete, pana la crize de gelozie și lacrimi, publicul „Acces Direct” a avut…