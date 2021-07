Stiri pe aceeasi tema

- Piesa de vara de la Fly Project are parte de un remix fresh! DJ Marvio & Lucian Iordache s-au lasat inspirați de energia unei seri in care toata lumea iși lasa grijile acasa pentru a petrece inconjurați de iubire și oameni faini. Noul remix pentru ”Millerba” este pe YouTube, dar fara un clip propriu…

- Dupa ce Amuly și Liviu Teodorescu au adus piesa in premiera la Liza și Fere, luni seara la Virgin Radio Romania, azi a venit și momentul lansarii clipului pentru ”Modestia”. „Modestia” este o piesa despre importanța sinceritații cu sinele atunci cand atingi succesul. Artiștii cauta sa transmita, inclusiv…

- Yuka s-a alaturat in umra cu puțin timp echipei Global Records și a lansat prima sa piesa, ”Aripi de nisip”, care are la baza o poveste despre libertate. Vocea ei și stilul ei s-ar putea sa te trimita cu gandul la Roxen. Yuka are doar 16 ani. A urcat pentru prima data pe scena la... View Article

- Bastien & Lori Lo te ajuta sa incepi weekendul cu un vibe fresh, de vara, chiar daca afara ploua de rupe. Bastien și Lori Lo au mai lansat impreuna, in toamna anului trecut, piesa ”About us”, care a caștigat rapid mulți fani. Lori Lo a caștigat mai multe premii la diverse festivaluri de muzica ușoara,...…

- Schimbare in varful clasamentului Virgin Radio HOT 30. Piesa care se instalase in urma cu o saptamana pe primul loc se muta acum in fruntea topului, in timp ”Rampampam” coboara pe doi. Daca pentru liderul din urma cu o saptamana nu este o coborare mare in preferințele ascultatorilor Virgin Radio Romania,…

- Alina Eremia a lansat videoclipul pentru „Gandurile mele”, piesa extrasa de pe albumul ”Deja vu”. La scurt timp dupa lansarea clipului, Alina Eremia a și intrat in trending pe YouTube. ”Gandurile mele cred ca este cea mai visatoare piesa de pe albumul Deja vu, album disponibil pe toate platformele de…

- Ți-a placut! Ai tot cerut sa o dam la Virgin Radio Romania! Ne-ai umplut inboxul ca ți-am marcat zilele cu un refren pe care nu il mai poți scoate din minte. Daca s-a intamplat asta cu un story de Instagram – Alugalug Cat X The Kiffness, stai sa vezi ce urmeaza dupa ce asculți piesa... View Article

- Dupa ce Netflix a deblocat primele 15 minute din filmul regizat de Zack Snyder – ”Army of The Dead”, virginradio.ro iți arata imagini de la filmarile pentru ”Army of The Dead”. De la regizorul Zack Snyder (300, Zack Snyder’s Justice League), ”Army of The Dead” are loc in urma unui focar de zombi care…