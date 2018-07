Stiri pe aceeasi tema

- Delia și soțul ei, Razvan Munteanu, au fost nași pentru un cuplu de prieteni foarte apropiați, evenimentul fiind unul de excepție! (Reduceri mari la jocuri PC) Petrecerea a avut loc in Italia, pe malul lacului Como, intr-un decor desprins din povești. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta,…

- Vladimir Draghia a caștigat marele premiu! De astazi, concurentul din echipa Faimoșilor pleaca acasa cu 100000 de euro pe care a decis sa ii doneze unei fundații care se ocupa de copii bolnavi.„Nimic nu te poate pregati pentru momentul asta. Aș vrea sa le mulțumesc celor care au crezut in mine. Nu am…

- Catalin Cazacu s-a intors in Romania, dupa cinci luni petrecute in Republica Dominicana, la Exatlon. In tot acest timp, motociclistul a fost parasit de logodnica sa, Ana Roman, dupa ce acesta s-a apropiat foarte mult de Claudia Pavel. Miercuri noapte (23 mai), „faimosul” a revenit in țara, la scurt…

- Drumul lor s-a incheiat la Exatlon, dar sunt mai fericți ca niciodata. Larisa și Bruce s-au intorsc acasa, dupa ce au fost eliminați din competiție. Cei doi au fost așteptați la aeroport de familiile lor, iar reuniunea a fost una emoționanta de ambele parți. Larisa a fost așteptata de soțul ei, Shady,…

- Nunta mare in lumea romilor! Celebra vrajitoare Vanessa iși insoara baiatul, pe Mari, și a organizat nunta de zile mari, in Chitila. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, transmite live de la petrecerea la care va canta Adrian Minune. Vrajitoarea Vanessa a vrut ca baiatul ei sa aiba partea de…

- Alice, iubita lui Vladmir Draghia, urmarește cu sufletul la gura aceste ultime episoade de Exatlon, show-ul din Republica Dominicana aflandu-se pe ultima suta de metri. De cateva luni bune, actorul este plecat departe de fetele lui. Micuța Zora, in varsta de 10 luni, a ramas cu mama ei acasa, in timp…

- Giani Kirița a parasit Exatlon-ul și s-a intors in Romania cu 16 kilograme in minus. Sportivul a povestit tot ce s-a intamplat acolo, cum i s-a parut competiția și cum a reușit sa se impace cu Vladimir Draghia, deși la un moment voia sa il bata. „Cred ca am slabit peste 16 kilograme. Schimbari pe […]…