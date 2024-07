Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a difuzat pe 30 iunie o noua inregistrare a eliberarii insulei Snake, pentru a marca doi ani de cand trupele ruse au fost forțate sa se retraga din acest avanpost strategic al Marii Negre.

- Irinel Columbeanu și Monica Gabor au ajuns in fața altarului in urma cu mai mulți ani. Cei doi au impreuna o fiica, pe Irina, insa au decis sa mearga pe drumuri separate in 2011. Pentru o perioada, tanara a locuit in Romania, cu tatal ei. Ulterior, Irina Columbeanu s-a mutat in Statele Unite. Acum,…

- Telespectatorii au avut ocazia sa vada imagini de la plecarea Adrianei la Mireasa - Capriciile Iubirii. De asemenea, Gabriela Cristea a facut o precizare foarte importanta dupa eliminarea tinerei din show-ul matrimonial.

- Viceprimarul Sucevei Lucian Harșovschi a anunțat astazi ca municipalitatea are in vedere o serie de investiții pentru petrecerea timpului pe primul loc fiind realizarea unui aquapark. ”Municipiul Suceava are peste 100.000 de locuitori. Nu toți sunt copii, nu toți sunt tineri, cum nu toți sunt persoane…

- Imagini de la premiera noului sezon Bridgerton. Cum s-au afișat actorii Prima parte a sezonului trei Bridgerton s-a lansat deja pe Netflix. Luni seara, la New York, a avut loc premiera de gala a acestui nou sezon. De la eveniment nu au lipsit indragiții actori din serial. Nicola Coughlan a fost in centrul…

- Incepute in primavara anului trecut, lucrarile la nodul rutier din comuna argeșeana Bascov, ce va face legatura intre autostrada București-Pitești și tronsonul 5 al autostrazii Sibiu-Pitești, merg intr-un ritm foarte bun, depașind deja 66%

- Serviciile de securitate si politia au anuntat ca trei oameni au fost raniti usor dupa ce o masina a intrat in ei, luni, la Ierusalim. Incidentul a fost numit atac terorist, informeaza dpa. Doi tineri de 18 si 22 de ani, cu rani usoare, dupa acest atac au fost preluate si transportate la spital de serviciul…

- Cel mai puternic RMN din lume, instalat in apropiere de Paris, a furnizat primele sale imagini ce prezinta creierul uman, scopul fiind ințelegerea mai profunda a unor boli neurodegenerative si psihiatrice, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Campul magnetic al magnetului neobisnuit al dispozitivului…