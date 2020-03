Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noile date privind pandemia din țara noastra. Astfel, pana astazi, 24 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 762 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 762 de persoane confirmate pozitiv, 79 au fost…

- Mai multe spitale din Romania s-au transformat deja in adevarate focare de infecție cu SARS-CoV-2, motiv pentru care activitatea in cel puțin doua astfel de unitați a fost suspendata. Ministerul sanatații a anunțat, luni, ca spitalul Județean Suceava este inchis pentru dezinfecție, urmand sa fie transformat…

- Sa nu creada lumea ca numarul cazurilor confirmate de coronavirus in Romania arata ca atatea sunt, a atras atenția Raed Arafat, la Antena 3, unde a vorbit despre pandemia de COVID 19. ”La acest moment toți trebuie sa stea sa se gandeasca. Vom trece prin perioade grele. Romania nu este o țara care sta…

- Daca nu ești in carantina sau izolat la domiciliu și ești nevoit sa ieși din casa, trebuie sa reduci la minimum riscul de expunere la noul tip de coronavirus. Izolarea sociala, igiena mainilor, folosirea de maști și manuși de protecție sunt esențiale, dar exista și alte metode de protecție, care odata…

- In plina criza coronavirus, cand numeroși cetațeni refuza sa se supuna regulilor carantinei și mint cu privire la situația lor de sanatate, Parchetul General a anuntat ca s-a sesizat din oficiu cu privire la modul in care a ajuns in presa draftul hotararii Comitetului Național pentru Situații Speciale…

- In plina criza coronavirus, cand numeroși cetațeni refuza sa se supuna regulilor carantinei și mint cu privire la situația lor de sanatate, Parchetul General a anuntat ca s-a sesizat din oficiu cu privire la modul in care a ajuns in presa draftul hotararii Comitetului Național pentru Situații Speciale…

- Catalin Predoiu a cerut verificari urgente la ANP, dupa ce un suspect de coronavirus, care avea acte medicale in acest sens, a fost dus la Tribunalul București și ținut acolo mai multe ore. Omul i-a spus judecatoarei ca e suspect, motiv pentru care magistratul a suspendat ședința. Acum, Predoiu a cerut…

- Sedintele de judecata de la sectiile penale ale Tribunalului Bucuresti au fost suspendate joi, dupa ce un magistrat a constatat ca in sala de judecata a fost adus un inculpat care ar fi fost suspect de coronavirus. Informatia a fost confirmata de un avocat prezent in sala de judecata. “La TB sectia…