US Navy are doua nave spital, USNS Mercy, care se afla in prezent in zona Los Angeles, si USNS Comfort, care tocmai a ajuns in rada portului New York. Atacarea oricaruia dintre aceste doua vase reprezinta crima de razboi, potrivit Convetiei de la Geneva.

USNS Comfort are 1.000 de paturi de spital si a sosit in zona New York pentru a degreva spitalele de aici, asaltate de numarul mare al infectiilor cu Covid-19. Nava i-a mai ajutat pe medicii new-yorkezi si dificilele zile de dupa atentatele din 11 Septembrie, la bord fiind constituite 12 sali de operatie.

In orasul New York…