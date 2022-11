Imagini impresionante cu explozia unei stele masive, surptinse de telescopul Hubble

In urma cu aproximativ 11,5 miliarde de ani, o stea indepartata, care era de circa 530 de ori mai mare decat Soarele din sistemul nostru solar, a murit intr-o explozie de proportiile unui cataclism, care i-a dispersat straturile gazoase exterioare in spatiul cosmic inconjurator, formand o supernova ce a fost surprinsa de astronomi in cele mai mici detalii, informeaza Reuters, citat de Agerpres . Cercetatorii americani au anuntat miercuri ca Telescopul Spatial Hubble, lansat de NASA, a reusit sa capteze trei imagini distincte, care ilustreaza un interval de opt zile incepand cu doar cateva ore…