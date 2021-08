Imagini hilare cu talibani! Au năvălit într-un parc de distracție și s-au dat în mașinuțe VIDEO Mai multe videoclipuri cu soldați talibani care se distreaza intr-un parc de distracții au fost facute publice pe Twitter. In imagini, ei apar in timp ce se dau in mașinuțe, unii avand arme in maini, in timp ce alții se dau in caluți sau sar intr-o trambulina. Imaginile par sa arate cum sarbatoresc talibanii victoria din weekendul trecut. Intr-o inregistrare video, unii soldați talibani se joaca in mașinuțe intr-un parc de distracție, in timp ce alții sunt filmați intr-un carusel, calare pe caluți de plastic. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

