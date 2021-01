Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul acuzat ca a lovit intentionat cu masina, pe o strada din Capitala, caruciorul in care se afla un copil a fost retinut, vineri seara, in dosarul in care se fac cercetari pentru tentativa de omor, potrivit news.ro. Politia Capitalei a anuntat ca barbatul a fost retjnut. Citește…

- Politistii Sectiei 25 din Capitasa si procurorii de la Parchetul Tribunalului Bucuresti efectueaza cercetari in cazul unui conducator auto care ar fi lovit, cu intentie, o persoana si copilul aflat in carucior.

- Imagini halucinante intr-un spital din judetul Olt. Un batran a fost lasat sa zaca pe holurile spitalului ore in sir, fara ca cineva sa il ajute sa se ridice de pe jos. Infirmierele au venit și pur si simplu s-au uitat la el cum se chinuie. Dialogul dintre asistenta si batran dupa ce acesta a cazut…

- Un sofer a avut un sfarsit de an memorabil. In seara de Revelion, in jurul orei 17:30, el a fost incatusat de politisti in judetul Iasi! Tanarul din Barlad se urcase un pic "aghezmuit" la volan. Din nefericire pentru el, dar spre binele celorlalti participanti la trafic, a fost prins in Iasi. S-a dat…

- Sindicatul Europol acuza ca șoferul care a lovit, sambata, cu mașina un polițist a fost lasat acasa de procuror, informeaza Hotnews.ro. Sindicaliștii susțin ca este vorba de ”beizadeaua unei persoane din Secretariatul General al Guvernului”. „Autorul a fost trimis acasa, se pare ca pentru procuror nu…

- Un sofer care oprise neregulamentar, cu luminile de avarie aprinse, in zona Garii de Nord din Bucuresti este cercetat dupa ce a lovit un politist care initial i-a atras atentia sa elibereze zona unde oprise si care, ulterior, la refuzul soferului a vrut sa-l legitimeze pe acesta. Potrivit sindicatului…

- Un barbat inculpat pentru tentativa la infractiunea de omor calificat, dupa ce l-ar fi lovit de mai multe ori cu un cutit pe fratele concubinei sale si apoi a fugit, a fost retinut de procurori si va fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva, a informat marti Parchetul de pe langa…

- Un sofer in varsta de 22 de ani, care consumase alcool, a refuzat sa opreasca la semnalele politistilor sambata seara, in zona Vitan din Capitala, lovind alte doua masini si trecand de mai multe ori pe culoarea rosie a semaforului.