Stiri pe aceeasi tema

- Sute de batrani ies din case in intervalul 11,00 - 13,00 pentru a-si face cumparaturile pentru sarbatorile pascale. Majoritatea poarta masca si manusi, dar cand ajung la portile pietelor uita sa mai pastreze distanta sociala. "Parca vorbim cu peretii, degeaba le spunem sa stea departe".

- Polițiștii specializați in combaterea criminalitații economico-financiare din Alba au dat amenzi de aproape 90.000 de lei, in urma unor controale derulate la peste 200 de agenți economici – magazine și piețe. Au fost confiscate produse alimentare cu termenul de valabilitate expirat. Potrivit IPJ Alba,…

- In Joia Mare, a fost sfanta imbulzeala in piete si in magazine. In febra cumparaturilor pentru masa de Paste, multi romani au uitat de pandemie. Si s-au inghesuit la tarabe fara masti sau manusi de protectie.

- In Joia Mare se vopsesc ouale de Paște, una dintre cele mai importante tradiții in aceasta saptamana de sarbatoare. Ce tradiții respecta gospodinele din Romania, cum faci sa obții culorile perfecte, dar și care sunt simbolurile culorilor de pe ouale de Paște? Știai ca cele galben sugereaza fericirea…

- Un sofer din Campulung a fost amendat de un politist pentru ca a refuzat sa-i inmaneze actele si i le-a aratat pe geam, desi Politia Romana recomanda in aceasta perioada sa pastram distanta de cel putin un metru unii fata de ceilalti si soferii sa prezinte actele agentilor prin geam. Desi toate documentele…

- Imagini absolut halucinante au fost surprinse astazi in Piata Cocos din Ploiesti! Zeci de persoane s-au imbulzit, aproape luandu-se la bataie, sa cumpere malai. Majoritatea au plecat cu baxuri intregi, speriati de starea de urgenta decretata astazi, fara a mai lua in calcul ca principala metoda…

- Au fost surprinse imagini șocante intr-un supermarket din Timișoara. Oamenii cre se afla in centrul comercial iși continua nestingheriți cumparaturile, chiar daca in apropierea lor se afla trupul neinsuflețit al unui barbat.