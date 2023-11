Imagini greu de privit: un ciclist și-a pus umărul la loc cu ajutorul bicicletei/ Video Lars van der Haar a dat dovada de curaj, sambata, in timpul unei curse de ciclocros din Belgia. In mijlocul cursei, olandezul si-a pus singur umarul drept la loc, cu ajutorul bicicletei sale, scrie rmc.fr. Sambata, in timpul unei curse de ciclocros la Niel, in Belgia, ciclistul olandez s-a accidentat la umarul drept in plina cursa. In varsta de 32 de ani, unul dintre cei mai buni din sportul sau, s-a sprijinit pe cadrul bicicletei sale pentru a-si pune singur umarul la loc. Lucrurile incepusera deja prost pentru Lars van der Haar, care a cazut in primul tur, impiedicandu-se in noroi.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

