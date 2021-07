Stiri pe aceeasi tema

- O furtuna puternica, cu grindina, s-a abatut joi seara asupra localitații Avram Iancu din județul Alba. Imagini cu bucațile de gheața, care au masurat chiar și 5 centimetri, au fost surprinse de un localnic. Potrivit oamenilor, furtuna cu grindina nu a durat mult, astfel ca pagubele nu au fost foarte…

- FOTO | Mașini cu dauna totala dupa dezastrul din APUSENI. Furia naturii a facut ca acestea sa fie ușoare precum un fulg FOTO | Mașini cu dauna totala dupa dezastrul din APUSENI. Furia naturii a facut ca acestea sa fie ușoare precum un fulg Forța cu care natura a lovit in județul Alba, in munții Apuseni,…

- Muzeul de Științe ale Naturii din Aiud e cel mai vechi muzeu de profil din țara. Deși inființat in 1796, el deținea inca din 1720 o colecție impresionanta, careia i-au fost adaugate anual piese noi. Muzeul iși are inceputul in vechiul „Raritatum et rerum naturalium museum” fondat in anul 1796 la initiativa…

- VIDEO| VIITURA in Apuseni: Momentul in care debitul apei CREȘTE intr-o comuna din Alba, surprins LIVE de un localnic Imagini cu natura dezlanțuita din ultimele zile au inceput sa apara, in mediul online. Momentele in care s-a produs o viitura in Muntii Apuseni au fost surprinse live in comuna Ciuruleasa…

- Capitala Rusiei, precum și regiunea metropolitana, a fost lovita luni, 28 iunie, de o furtuna violenta, care a provocat inundații și numeroase distrugeri materiale. Imagini spectaculoase cu furtuna au fost distribuite pe retelele de socializare. В Москве ливень привел к перебоям в движении трамваевhttps://t.co/mjs50hhhvy…

- „Puiul care traieste este plin de viermi de la jumatate in jos, i-au mancat toata coada, este scheletic, atrofiat si abia se mai poate tine pe picioare. Doar el stie cat a stat ingropat! Este cutremurator faptul ca in ultimele doua zile a fost canicula, iar el a stat acolo captiv, cu capul in arsita,…

- Furtuna extrem de puternica a lovit Moravia de Sud. Meteorologii au confirmat faptul ca a fost o tornada. Pompierii au inființand pe loc o celula de criza apeland totodata la toate unitațile din alte regiuni pentru a ajuta la salvarea raniților. Furtuna a lasat in urma numai ruini (foto) Vantul s-a…

- Cadavrele a 27 de caini au fost gasite in pungi de plastic aruncate la marginea unei rape din Parcul Național Retezat. Oamenii legii au deschis dosar penal pentru uciderea cu intenție a animalelor. Caini uciși si abandonați Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Gorj au declanșat…