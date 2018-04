CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, dezvaluia, la finalul anului trecut, ca trei dintre fotbaliștii pe care Hagi i-a vandut lui Gigi Becali și-ar fi facut de cap la Viitorul și ar fi continuat și la FCSB (DETALII AICI). Mai precis, Romario Benzar, Florin Tanase și Florinel Coman ar fi fumat in ”draci”, fiind chiar […] The post Imagini geniale cu super-vedetele FCSB-ului… Fumeaza palmat la terasa de frica lui Gigi Becali! appeared first on Cancan.ro .