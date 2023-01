Imagini filmate in noaptea incendiului de la Spitalul OCH! Momentul declansarii incendiului (FOTO+VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- ”Ca urmare a incendiului produs intr-o garsoniera situata la etajul 4 al unui bloc de pe strada Nicolae Balcescu din Hunedoara, s-au autoevacuat 70 de persoane, iar 3 locatari cu probleme locomotorii au fost evacuati de catre pompieri. Incendiul a fost lichidat, in timpul interventiei fiind extrasa…

- Gheața se formeaza frecvent la baza caderii de apa și peste raul care-i da numele, in iernile deosebit de reci, formand un „pod”, dar partea americana a cascadei a inghețat, parțial, doar de 5 ori in istorie. Gheața a blocat fluxul de apa creand efectiv un baraj și reducand volumul de apa. .De altfel,…

- O tanara in varsta de 28 de ani din comuna Vadu Moldovei, județul Suceava care a fost data disparuta in ziua de Ajun a fost gasita moarta de polițiști. Trupul acesteia a fost descoperit pe un camp de polițiști, iar prima varianta luata in calcul de anchetatori este ca aceasta ar fi murit din cauza frigului,…

- Imagini socante au fost surprinse de camerele de luat vederi in localitatea Crevedia in apropiere de Bucuresti. Hotii au dat o spargere in timp ce proprietarii cu doi copii erau refugiati la etaj „Noaptea trecuta imbec*** din imaginea ne-a spart casa in timp ce noi eram la etaj si dormeam ! A reusit…

- ISU Satu Mare a anuntat, miercuri, ca, la sosirea echipajelor de pompieri, focul la crescatoria de gaini se manifesta violent, generalizat. ”Din declaratiile proprietarului, in momentul izbucnirii incendiului in hala erau in jur de 9.000 gaini ouatoare. Hala avea o dimensiune de aproximativ 1000 de…

- Secventele surprind chiar momentul in care proprietarul apartamentului de unde a pornit dezastrul este aruncat de suflul exploziei, de la etajul doi. Cu arsuri pe tot corpul, barbatul a murit marti la spitalul Sf Spiridon din Iasi. Anchetatorii au stabilit ca instalatia de gaz din locuinta victimei…

- Noaptea trecuta, chiar de Ziua Naționala a izbucnit un incendiu la o casa de locuit din Iara. Din informațiile obținute de TurdaNews reiese ca la intervenție s-a deplasat o autospeciala de la Garda Baișoara. Practic a luat foc peretele unei case care a ars pe o suprafața de 8-10 mp. Nu au fost persoane…

- Un incendiu a izbucnit, duminica dupa-amiaza, la internatul Liceului Sportiv din Sebes, judetul Alba, in urma unui scurtcircuit. Niciun copil nu se afla in cladire la momentul pornirii focului, care a distrus mobilierul dintr-o camera. Potrivit reprezentantilor ISU Alba, nu se afla nimeni in imobil…