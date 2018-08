Stiri pe aceeasi tema

- Bilanțul victimelor a ajuns la cel puțin 38 de morți. „Conform datelor preliminare obtinute, pana la acest moment, de echipa consulara mobila aflata la fata locului, printre persoanele decedate a fost identificat si un cetatean roman. Consulatul General al Romaniei la Torino monitorizeaza…

- Unul dintre cei 34 de morți in urma tragediei din Genova este romanul Marian Roșca, in varsta de 34 de ani. Barbatul era nascut in localitatea gorjeana Curișoara. Marian Roșca avea 36 de ani și era din localitatea gorjeana Curișoara. Potrivit Impactingorj.ro, barbatul lucra in Franța și era plecat…

- Dezastru in Italia. Un pod s-a prabusit in apropiere de Genova. Potrivit agentiei de presa ANSA, 11 oameni si-au pierdut viata, intre care un copil, dupa ce masinile in care se aflau au fost prinse...

- Consulatul General al Romaniei la Torino a transmis o prima reacție dupa prabușirea unui pod peste o autostrada in Italia."Consulatul General al Romaniei la Torino urmarește indeaproape evenimentele legate de prabușirea unui pod rutier in orașul Genova. Oficiul consular a intreprins, in regim…

- Cel putin o persoana a decedat si alte 55 au fost ranite dupa explozia unui camion, luni dupa-amiaza, pe o sosea din Italia, in apropiere de aeroportul din Bologna. Explozia a provocat un incendiu puternic, iar deflagratia s-ar fi produs ca urmare a unui accident. MAE roman sustine ca autoritatile italiene…

- Satucul Mati din Grecia a fost cel mai grav afectat de incendiile din Grecia. Aici s-au inregistrat cele mai multe decese, aici au fost gasiți zeci de oameni carbonizați, ținandu-se in brațe. Tot aici, salvatorii lucreaza fara pauza pentru a gasi alte victime. Citește și: CORESPONDENȚA DIN GRECIA/Un…

- Pompierii continua miercuri sa caute persoane blocate in case sau masini carbonizate in imprejurimile statiunilor balneare Mati si Rafina, la est de Atena, devastate de incendii soldate cu 76 de morti si 200 de raniti, potrivit unui ultim bilant oficial.