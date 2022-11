Stiri pe aceeasi tema

- Julia Sandstorm, una dintre invitatele la petrecerea lui Elon Musk, imagini fabuloase surprinse de SpyNews.ro. Actrița a ieșit la plimbare, pe strazile din Bran, destul de devreme in aceasta dimineața. Insoțita de producatorul muzical, T.I Jakke, cei doi au atras privirile tuturor.

- Sunt șanse mici ca podul suspendat peste Dunare de la Braila, cea mai mare lucrare de infrastructura din Romania postdecembrista, sa fie dat in trafic in decembrie 2022, susține secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu,

- Anunțul a fost facut in cadrul unei conferințe, unde șeful Companiei de Drumuri a declarat ca asteapta evaluarea specialistilor in domeniu trimisi sa analizeze lucrarea.De asemenea, constructorul ar fi fost cel care a cerut prelungirea lucrarilor pana in 2025, mai spune seful de la Drumuri.Podul suspendat…

- Anunțul a fost facut in cadrul unei conferințe, unde șeful Companiei de Drumuri a declarat ca asteapta evaluarea specialistilor in domeniu trimisi sa analizeze lucrarea.De asemenea, constructorul ar fi fost cel care a cerut prelungirea lucrarilor pana in 2025, mai spune seful de la Drumuri.Podul suspendat…

- ​Podul peste Dunare de la Braila prinde forma din ce in ce mai mult pe zi ce trece, iar ultimele imagini surprinse din șantier demonstreaza acest lucru. Imagini noi realizate din drona arata din mai multe unghiuri Podul de la Braila care acum e ajuns aproape la forma finala. Fii la curent…

- Podul peste Dunare se apropie de finalizare, segmentele de tablier ridicate fiind aproape complet sudate intre ele. Obiectivul este cea mai scumpa lucrare de infrastructura din ultimii 30 de ani. Potrivit celor mai recente imagini realizate de fotograful profesionist Radu Arama, lucrarile la podul…

- Podul peste Dunare se apropie de finalizare, segmentele de tablier ridicate fiind aproape complet sudate intre ele. Obiectivul este cea mai scumpa lucrare de infrastructura din ultimii 30 de ani Potrivit celor mai recente imagini realizate de fotograful profesionist Radu Arama, lucrarile la podul suspendat…

- Podul peste Dunare, care va face legatura intre zona Galați – Braila cu Tulcea, este cea mai complexa lucrare de infrastructura realizata la noi in țara in ultimii trei decenii, scrie PressHUB. Nu degeaba i se spune „Golden Gate” de Romania. Construcția a marcat numeroase premiere tehnologice, iar la…