Stiri pe aceeasi tema

- Elena Maricela Orac, o tanara de doar 24 de ani, se lupta pentru viata ei. Recent a aflat ca sufera de scleroza multipla, o boala progresiva a sistemului nervos central pentru care, deocamdata, in lume exista doar tratamente experimentale.

- Luptatorul moldovean de stil liber, Anatol Buruian, trece prin momente grele si cere ajutorul oamenilor. Sora sportivului, Inna Buruian, in varsta de 35 de ani, sufera de cancer. Pentru a fi operata, femeia are nevoie de 70.000 de euro, o suma colosala pentru ea si familia ei.

- Lidia Buble spune adevarul despre boala de care a scris presa ca sufera! Cine a ajutat-o si cum a reusit sa scape de chin! In plus, a vorbit si despre copil si a marturisit si ce pas trebuie sa urmeze, neaparat, inainte sa devina mamica.

- Sunt tineri, frumosi, talentați, populari si formeaza un cuplu de succes atat pe scena cat si in realitate. Mai mult decat atat, cei doi au decis sa se și casatoreasca, luandu-și prin surprindere fanii. Doi indragiți cantareți de muzica populara din județul Alba și-au unit destinele in urma cu cateva…

- Lidia Buble este o artista desavarșita, are sute de admiratori, dar și o mare temere pe care nu o poate invinge. Cantareața sufera de nictofobie, adica ii este frica de tot ce mișca și tot ce aude in timpul nopții. Artista a vorbit in direct la Antena 1 despre traumele prin care trece

- Gheorghe Dinca a ajuns marți dimineața in fata medicilor de la INML pentru a fi expertizat psihiatric. Criminalul din Caracal a fost scos din penitenciarul Jilava si dus la Insitutul National de Medicina Legala pentru a afla daca sufera sau nu de vreo boala psihica.

- Ceea ce a crezut a fi o simpla durere de gat s-a transformat intr-o boala rara și extrem de bizara, pentru un adolescent din Marea Britanie. Lee Wilson, in varsta de 15 ani, a ajuns sa dezvolte o tulburare psihica, care il face sa se comporte de parca ar fi posedat.