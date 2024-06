Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut noi imagini de la nunta lui Razvan Simion cu Daliana Raducan! Cei doi s-au casatorit in mare secret in urma cu cateva zile, dar au așteptat momentul potrivit pentru a impartași cu fanii imagini din cea mai frumoasa zi a vieții lor. Iata cum arata tortul pe care l-au avut la nunta.

- Gica Popescu și soția lui au sarbatorit 25 de ani de casnicie. Fostul capitan al echipei naționale nu s-a uitat deloc la bani și a scos o suma impresionanta din cont pentru a-i face o surpriza imensa partenerei sale. De la eveniment nu a lipsit Gica Hagi.

- A avut loc una dintre cele mai elegante nunți din showbiz! Daniel Pavel și Ana Maria Pop au devenit soț și soție, iar evenimentul pe care l-au organizat este fabulos! Iata cum a aratat tortul mirilor și in ce decor fabulos a fost adus!

- Ilie Nastase, 77 de ani, primul numar unu mondial din istoria ATP, a fost invitatul special de la petrecerea de titlu a campioanei FCSB. Nasty a fost chemat pe gazon inainte ca trofeul sa le fie inmanat roș-albaștrilor, iar LPF i-a acordat și lui o medalie. Fostul mare jucator, general in rezerva, și-a…

- Pe strazile din Capitala Spaniei, Real Madrid a sarbatorit, alaturi de suporteri, cel de-al 36-lea titlu de campioana din istorie. Acesta a fost adjudecat etapa trecuta, dupa ce echipa lui Ancelotti s-a impus in fața celor de la Cadiz, iar Barcelona a pierdut cu Girona. Ieri, „Los Blancos” s-au impus…

- Recent, Vladimir Putin a incheiat renovarea palatului sau, evaluat la un miliard de euro. Aceasta proprietate impresionanta nu doar ca include o biserica proprie in incinta, ci și o varietate de decorațiuni cu valoare exorbitanta, aducand un nou nivel de lux și grandiozitate reședinței sale, informeaza…

- Dorinel Munteanu (55 de ani) este un antrenor fericit in acest moment. A promovat-o pe Oțelul in Superliga in acest sezon și a calificat-o in finala Cupei Romaniei, acolo unde o va intalni pe Corvinul Hunedoara, pe 15 mai. La final, tehnicianul a sarbatorit in stilul sau propriu. Oțelul Galați a invins-o…

- Finii Anamariei Prodan au facut pasul cel mare in Las Vegas! Ce rochie va purta Kalina la nunta. Viitorii miri au terminat repede cu actele, așa ca sunt nerabatori sa faca și marea petrecere. Imagini emoționante in cadrul emisiunii Prodanca. Punct și de la capat!