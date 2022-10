Imagini fabuloase cu Peter Andreas Thiel surprinse de SpyNews.ro, in Romania. Cofondatorul sistemului de plați PayPal și cel mai mare investitor in Facebook se afla la noi in țara pentru "petrecerea monstru" la care participa toți bogații planetei, dar și mai multe celebritați de la Hollywood. In urma cu cateva minute, antreprenorul miliardar germano-american a fost filmat in fața unui restaurant din Brașov, alaturi de alte persoane influente ale lumii.