Imagini fabuloase! Cehii au sărbătorit încheierea restricțiilor cu o uriașă cină publică Oamenii din capitala ceha, Praga, au construit o masa de 1.600 de metri și au organizat marți o cina publica pentru a celebra sfarșitul blocarii țarii din cauza pandemiei. Locuitorii s-au intins pe strazile orașului și peste faimosul sau pod Charles dupa ce guvernul a ridicat restricțiile la adunarile mari, transmite CNN. Imaginile spectaculoase au […] The post Imagini fabuloase! Cehii au sarbatorit incheierea restricțiilor cu o uriașa cina publica appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un mesaj tulburator al cadrelor medicale de la Spitalul Colentina arata cat de ințepenit in „starea de alerta” este sistemul medical romanesc. Medicii, asistentele și personalul auxiliat au semnat o petitie prin care solicita redeschiderea unitatii medicale pentru pacientii non-COVID, invocand faptul…

- Klaus Iohannis și-a ieșit din fire, joi seara, in incercarea de a convinge pentru continuarea starii de alerta, spunand despre cei care vor ridicarea restricțiilor ca ori trebuie sa fie precauți, ori sunt proști. Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca dorește ca starea de alerta sa fie prelungita…

- Comisia Europeana a propus miercuri creșterea gradului de digitalizare in UE și, printre instrumentele avansate, a introdus ideea unui ”e-ID”, adica o identitate electronica publica pentru fiecare cetațean european. Propunerea Comisiei, una fara precedent, vine pe fondul cautarii de noi soluții pentru…

- In plina stare de alerta, cand au fost ridicate restricțiile de deplasare in interiorul localitații, iar oamenii au dat buluc in parcuri sa se distreze sau sa se relaxeze, Romania a raportat cel mai mic numar de infectari in 24 de ore, din ultimele 2 luni. Pana astazi, 17 mai, pe teritoriul Romaniei,…

- Zeci de romani care au așteptat ore intregi la Vama Nadlac sa intre in țara s-au imbrancit cu jandarmii chemati sa mentina ordinea. Aproximativ 200 de oameni s-au revoltat, sambata, la Vama Nadlac, dupa ce au stat ore in sir la coada, pe ambele sensuri de trecere a frontierei. Oamenii chiar au imbrancit…

- Sute de persoane au protestat sambata in fata Parlamentului elvetian la Berna si in alte orase impotriva restrictiilor impuse de autoritati in cadrul luptei impotriva noului coronavirus, potrivit agentiei de presa Keystone-ATS, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Proteste mai numeroase au avut loc…

- Oamenii de culoare au mai mult de patru ori mai multe șanse sa moara din cauza Covid-19 decat albii, potrivit cifrelor oficiale stricte care expun o diferența dramatica in impactul pandemiei coronavirusului in Anglia și Țara Galilor, scrie The Guardian. Cifrele oficiale arata ca uriașa diferența nu…

- Europarlamentarul Carmen Avram, membru in Comisia pentru Agricultura, a postat un clip audio cu marturiile dramatice ale unor romani care lucreaza pe campurile din Germania. Pe langa detaliile legate de codițiile grele de munca și cazare, romanii susțin ca au fost ținuți in carantina timp de 14 zile…