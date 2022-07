Stiri pe aceeasi tema

- Cariera sportiva a lui Ilie Nastase. Ilie Nastase a fost, și inca este, unul dintre cei mai talentați jucatori din tenisul mondial. Temperamental și talentat, Nastase a fost primul nr. 1 in clasamentul FedEx ATP. Era momentul in care ATP stabilea noul sistem de clasament mondial, la 23 august 1973.…

- Una dintre cele patru fiice ale lui Ilie Nastase, Charlotte, a reintrat, recent, in atenția publicului larg, dupa ce și-a facut cont pe Onlyfans, platforma care gazduiește in mare parte conținut dedicat adulților. Tanara a venit și cu declarații șoc, spunand ca nu și-a mai vazut tatal de 14 ani, de…

- lie Nastase, acuzații șoc din partea propriei fiice. Tanara susține ca nu și-a mai vazut parintele de la varsta de 18 ani, atunci cand și-a facut majoratul. De curand, Charlotte, fiica fostului tenismen a intrat in atenția tuturor dupa ce a anunțat ca și-a facut cont pe o platforma pentru adulți. Ce…

- Cunoscuta cantareața Andrada Cerna și-a sarbatorit zilele trecute ziua de naștere, iar reporterii emisiunii Acces Direct nu au lipsit de la fastuosul eveniment. A avut invitați de seama, printre ei numarandu-se și bunul ei prieten, manelistul Nicolae Guța, dar și alți cantareți de renume din Romania.

- Liliana Șumudica nu și-a inceput ziua deloc bine! Soția lui Marius Șumudica s-a trezit cu bolidul sau de lux avariat chiar pe strazile Capitalei. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele Lilianei Șumudica și au surprins-o chiar in momentul in care a…

- Ioana Nastase a vorbit despre un subiect sensibil pe care familia celebra nu l-ar fi vrut deloc in prim-plan. Una din fiicele cunoscutului ei soț și-a facut un cont pe Onlyfans. Ce spune vedeta despre gestul tinerei? ,,Asta spune mult despre educația copilului”, a subliniat ea. Bruneta a fost destul…

- Ioana Simion a renunțat la divorțul de Ilie Nastase și și-a retras cererea. Soția fostului mare jucator de tenis se afla in vacanța, in Turcia, alaturi de prieteni. A vrut de mai multe ori sa divorțeze de Ilie Nastase, insa acum s-a hotarat ca nu mai vrea sa se desparta de acesta. Ioana Simion și-a…

- Ioana, in varsta de 45 de ani și Ilie Nastase, in varsta de 75 de ani, traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai mult timp. Chiar daca au fost la un pas de divorț, dupa ce femeia și-a acuzat soțul de agresiune, se pare ca lucrurile s-au așezat in viața lor. Ioana a povestit ce va face anul acesta…