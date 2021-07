Stiri pe aceeasi tema

- Noua polițiști de la Secția 16 de Poliție care au torturat anul trecut doi barbați au fost trimiși in judecata. Din pacate, victimele lor nu vor putea asista la proces pentru ca au murit in martie 2021, fiecare avand o problema medicala care nu a avut legatura cu agresiunea. Procurorii Parchetului de…

- Dorin Nine, torționarul care a participat la rapirea și torturarea unor barbați, anul trecut, dupa ce, in 2018, a fost filmat in timp ce il strangula și il calca in picioare pe un suspect bolnav psihic, are „aghiotanți” care platesc pentru oalele sparte.

- Tanarul care a fost torturat de polițiști in Secția 16 și susținea ca se simte vanat de colegii torționarilor a incasat o bataie sora cu moartea, de la patru inși. Unul dintre agresori ar avea, potrivit victimei, o legatura stransa cu șeful torționarilor de la Secția 16.

- Mulți sunt, fara indoiala, incantați sa vada ce trebuie sa dezvaluie Samsung la MWC 2021 saptamana aceasta. Acest lucru se datoreaza faptului ca, daca va amintiți, la Google I / O 2021 luna trecuta, Google a anunțat ca vor colabora cu Samsung pentru a-și revizui platforma Wear OS, combinand cele mai…

- Primele imagini cu ce a ramas din sectia de Terapie Intensiva dupa incendiul care a izbucnit marti seara, la Spitalul de Urgenta pentru Copii «Sfanta Maria» din Iasi, au fost publicate de Consiliul Județean Iași.Incendiul care a izbucnit marti la secția de Terapie Intensiva din cadrul Spitalului de…

- Smaranda Știrbu face furori pe internet și atrage atenția internauților ori de cate ori posteaza cate o fotografie. Iubita lui Selly s-a pozat, de curand, intr-o ținuta care lasa la vedere detalii picante despre trupul sau. In ce ipostaza a fost surprinsa.

- Incurcate sunt caile mondenului, dar mai ales dorințele barbaților din jurul Biancai Dragușanu. Dupa ce Gabi Badalau anunța ieri ca s-a desparțit de vedeta, iata cu cine a incercat el ”sa-și aline suferința”