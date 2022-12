Stiri pe aceeasi tema

- Imagini socante au fost surprinse de camerele de luat vederi in localitatea Crevedia in apropiere de Bucuresti. Hotii au dat o spargere in timp ce proprietarii cu doi copii erau refugiati la etaj „Noaptea trecuta imbec*** din imaginea ne-a spart casa in timp ce noi eram la etaj si dormeam ! A reusit…

- Imagini de coșmar, pe strazile din Iași. Joi seara, trupul unui barbat a fost gasit intr-o balta de sange, in comuna Gorban. A fost lovit de o mașina, iar șoferul a fugit de la fața locului. Polițiștii ieșeni au incercat sa dea de urma celui care a ucis și a plecat, dar nu au reușit […] Articolul Scene…

- Anca Serea s-a mutat, de curand, intr-o vila spațioasa, superba, intr-o zona exclusivista a Capitalei. Fosta prezentatoare de la Prima TV a vandut casa de jumatate de milion de euro și s-a mutat in cea in care a locuit cu chirie. Soția lui Adi Sina iși amenajeaza in prezent noua locuința, dupa gusturile…

- Problemele se țin lanț de Ilie Nastase in ultima vreme! Paparazzii SpyNews. ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele fostului tenismen și l-au surprins intr-un mall din Capitala. Ilie Nastase a fost prins baut la volan, iar acum afaceristul are pe ce sa se bazeze in trafic.

- Știm deja ca Alin Petrache este președintele Federației Romane de Rugby. Mai mult de atat politicianul este un impatimit al timpului petrecut in familie. La fel ca data trecuta, cand a fost surpins tot de PAPARAZZII SpyNews.ro, și de aceasta data Alin Petrache a fost vazut tot la brațul familiei, și…

- Recent, Omar Arnaout și partenera lui de viața au fost implicați intr-un accident rutier. Reporterii de la Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, au luat legatura cu protejatul lui Alex Velea și au aflat toate detaliile in acest caz. Iata ce a povestit Omar Arnaout despre accident,…

- Cupola moscheii Jami din nordul Jakartei, capitala Indoneziei, a fost cuprinsa de un incendiu violent miercuri dupa-amiaza, in timpul unor lucrari de renovare, apoi s-a prabușit, trimițand in aer un fum negru și gros, relateaza Jakarta Globe și Gulf Today. VIDEO: The large dome of a grand mosque in…

- Fenomenul meteo s-a produs luni, 17 octombrie, in zona unei plaje din stațiunea Ayia Napa. in extremitatea estica a coastei de sud a Ciprului, noteaza publicația Phileleftheros.Tromba de apa a facut ravagii de-a lungul coastei popularului hotspot turistic din Cipru, luand pe sus mobilier de plaja și…