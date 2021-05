Stiri pe aceeasi tema

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu și-au unit astazi destinele in fața ofițerului de stare civila, dar iata prima reacție a Mihaelei Radulescu, fosta iubita a prezentatorului. Ce a postat vedeta pe pagina sa de Instagram.

- Paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, l-au surprins pe nimeni altul decat Mihai Bobonete, alaturi de frumoasa sa soție, in timp ce se indreptau spre nunta lui Dani Oțil cu Gabriela Prisacariu. Celebrul comediant este bun prieten cu prezentatorul TV și chiar l-a avut…

- Veste bomba in showbiz! Dani Oțil și Gabriela Prisacariu se casatoresc chiar in aceste momente. Prezentatorul TV și frumoasa sa iubita au fost surprinși de catre paparazii Spynews.ro in timp ce se pregatesc de zor pentru marele eveniment. Singurele imagini din cea mai importanta zi pentru cei doi!

- Dezvaluiri bomba despre barbatul misterios alaturi de care a fost surprinsa Cristina Spatar, de catre paparazzii Spynews.ro Potrivit surselor noastre, afaceristul este din Bacau și nu se „impaca” prea bine cu legea. Ba mai mult, barbatul ar fi casatorit și are doi copii minori.

- Zi mare pentru Larisa Dragulescu! Frumoasa vedeta este pe cale sa imbrace, din nou, rochia de mireasa și sa pașeasca emoționata in fața altarului. Spynews.ro va aduce in exclusivitate imagini de la pregatirile de nunta ale șatenei.

- Faptul ca Dani Oțil și Gabriela Prisacariu vor fi parinți, a luat pe sus showbiz-ul romanesc. Au aparut deja și primele poze cu noua graviduța. Gabriela a vorbit recent și despre starea sa de sanatate și recomandarile medicilor. Deja gravida in 4 luni, Gabriela Prisacariu este fericita și posteaza pe…

- Dupa desparțirea de Ana Mocanu, Rareș a inlocuit-o pe fosta asistenta tv cu Denisa Despa. Cel puțin in afaceri, susține acesta. Ei bine, Spynews va prezina astazi, in exclusivitate, imagini compromițatoare cu cei doi, dupa ce au negat ca ar fi ceva intre ei.