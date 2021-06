Stiri pe aceeasi tema

- Florian Coldea, scria Evz intr-un articol precedent, s-a implicat, printre altele, in afacerea de peste 2 miliarde E a fregatelor franțuzești. Un contract care este la ora actuala blocat in mod discret de autoritațile romane și care este pe agenda președintelui Franței Emanuel Macron. Ce poate sa faca…

- Gabriela Prisacariu și Dani Oțil au mers astazi in fața ofițerului de stare civila, acolo unde cei doi și-au unit destinele. Spynews.ro va prezinta imagini exclusive de la nunta prezentatorului TV cu viitoarea mama a copilului sau.

- Zi mare pentru Larisa Dragulescu! Frumoasa vedeta este pe cale sa imbrace, din nou, rochia de mireasa și sa pașeasca emoționata in fața altarului. Spynews.ro va aduce in exclusivitate imagini de la pregatirile de nunta ale șatenei.

- Chiar daca nu duce lipsa de admiratori, Anna Roman le dovedește acestora ca este o femeie independenta și se poate descurca și singura la nevoie, iar noi avem dovada. Iata cum au surprins-o paparazzii de la Spynews, carora nu le scapa niciodata nimic.

- Gabi Lunca va fi inmormantata astazi la cimitirul Damaraoaia, langa soțul ei. Cu toate ca trupul acestuia era inmormantat la cimitirul din Straulești, fiicele lor i-au indeplinit ultima dorința a mamei lor. prin urmare au deshumat trupul acestuia și l-au inmormantat alaturi de regretata artista.

- Imagini șocante la Braila! In timpul protestului de aseara, 19 tineri au fost preluați de jandarmi și snopiți in bataie. Unul dintre ei, un minor de 17 ani, a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a zacut zeci de minute intr-o balta de sange. Iata ce au declarat autoritație cu privire la incident!

- Paparazzii Spynews.ro va prezinta imagini exclusive de la inmormantarea Corneliei Catanga! Trupul neinsuflețit al regretatei artiste a fost luat cu mașina mortuara de la Spitalul Universitar din Capitala și dus la cimitirul Ghencea. La fața locului au ajuns și Aurel Padureanu și fiul.

- Cu Marte in Gemeni și Saturn in Varsator, aceasta Luna Plina din Balanța va crea un trigon astrologic luminos. Acest trigon format din Luna Plina, Marte și Saturn este denumit Mare Trin. Acesta este un eveniment rar și special, care genereaza armonie și fericire. Berbec Pe 28 martie, Luna Plina cade…