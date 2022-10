Stiri pe aceeasi tema

- Industria muzicala din Romania este in doliu, dupa ce rapperul Nosfe a incetat din viața, la varsta de 37 de ani, in urma unui infarct suferit in dimineața zilei de 16 octombrie, la doar cateva ore dupa ce a susținut ultimul sau concert. Ultima apariție televizata a rapperului va avea loc la Chefi la…

- What's Up a fost unul dintre bunii prieteni ai lui Nosfe, iar paparazzii SpyNews.ro l-au surprins pe artist intr-un moment dureros, la priveghiul colegului sau de breasla. Cantarețul a stat pana noaptea tarziu pentru a-și lua ramas bun cum se cuvine de la cel care a parasit aceasta lume mult prea devreme.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Deea Maxer a vorbit despre o perioada mai dificila din viața ei. Vedeta a reușit sa treaca peste toate cu sprijinul partenerului ei de viața. Cat de mult a ajutat-o Dinu Maxer pe soția lui in acele momente.

- Trupul neinsuflețit al lui Alexandru Arșinel a fost intampinat in aplauze de cei prezenți la inmormanatare. Marele actor a fost condus pe ultimul drum atat de familie și alți artiști celebri, cat și de oameni de rans care l-au admirat pentru munca sa.

- Maine este o zi care va ramane in istorie. Incepand cu ora 11:45, Antena Stars a pregatit o ediție speciala Star Magazine, prezentata de Madalina Balan. Cele mai noi informații de la inmormantarea Reginei Elisabeta a II-a. Imagini in timp real. O epoca istorica se incheie cu un eveniment memorabil.…

- Cine ii vrea raul Ioanei Simion?! Soția lui Ilie Nastase suspecteaza ca cineva a facut intenționat ceva calului care era sa o omoare. Bruneta a facut declarații, in exclusivitate, pentru Antena Stars.

- Roxana Stoian, fosta Dobre, a oferit primul interviu, in exclusivitate pentru Antena Stars, dupa ce s-a scris ca soțul ei, Florin Salam, a murit. Soția manelistului a vorbit despre o posibila retragere a lui Florin Salam din lumea muzicala.

- Clipe de durere pentru colonelul in rezerva Gheorghe Rusu, supraviețuitorul masacrului de la Bascov, care azi și-a condus pe ultimul drum soția, Gențiana, și pe micuța lor fiica, Silvia. Corpurile neinsuflețite și-au gasit odihna in cavoul mamei domnului colonel, cavou aflat in Cimitirul ”Sfantul Gheorghe”…